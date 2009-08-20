Сьогодні відразу 4 українські клуби зіграють у Лізі Європи

Вперше з часів незалежності відразу чотири українські команди зіграють в один день в європейських кубкових турнірах пише "Газета.ua " . Донецькі ”Шахтар” і ”Металург”, харківський ”Металіст” і полтавська ”Ворскла” сьогодні розпочинають боротьбу за право потрапити в груповий турнір Ліги Європи.

Донецький ”Металург” почне поєдинок проти віденської ”Аустрії” о 20.15. Пряма трансляція на телеканалі ”Футбол”. Віденці останній матч провели в рамках 1/16 фіналу національного кубка і перемогли на виїзді команду другої ліги ”Вюрмла” — 4:0. Два голи забив колишній гравець збірної Словенії Міленко Ачимовіч — автор переможного гола в люблянському матчі плей-офф за вихід в чемпіонат Європи-2000 проти України.

Одночасно почнеться ще один матч. У Граці місцевий ”Штурм” прийматиме ”Металіст”. Пряма трансляція на телеканалі ТЕТ. ”Штурм” в Кубку Австрії переміг ”Сент-Йохан” з другої ліги — 4:2.

О 21.00 в турецькому Сівасі вийдуть на поле місцевий ”Сіваспор” і донецький ”Шахтар”. Пряма трансляція на телеканалі ”Україна”. ”Сіваспор” у другому турі чемпіонату Туреччини програв на виїзді ”Фенербахче” — 0:3 і поки що не набрав у турнірі жодного очка.

Полтавська ”Ворскла” в Лісабоні протистоятиме ”Бенфіці”. Початок о 21.45, пряма телетрансляція на ICTV. ”Бенфіка” стартувала в чемпіонаті Португалії з домашньої нічиєї проти ”Марітіма”.