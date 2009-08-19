«Челсі» здобув другу вольову перемогу поспіль

Лондонський "Челсі" здобув чергову непросту перемогу в чемпіонаті Англії з футболу, обігравши напередодні в рамках другого туру "Сандерленд" - 3:1.

Як і в першому матчі Прем`єр-ліги, "аристократи", які грали на виїзді, пропустили першими: на 18-ій хвилині відзначився зоряний новачок Чорних котів Даррен Бент.

Відігратися команді Карло Анчелотті вдалося тільки в другому таймі, коли на 52-ій хвилині гол забив Міхаель Баллак. Приблизно через 10 хвилин головний суддя зустрічі призначив пенальті у ворота господарів, і його точно реалізував Френк Лемпард, вивівши лондонців уперед. А переможну крапку поставив Деку за 4 хвилини до фінального свистка.

У матчі першого туру "Челсі" також здобув вольову перемогу, перегравши "Халл Сіті" - 2:1. Тоді обидва м`ячі у переможців провів Дідьє Дрогба.

Ще в одному матчі вівторка дебютант Премьер-ліги "Вулверхемптон" з мінімальним рахунком 1:0 в гостях обіграв "Віган". Єдиний гол забив Енді Кеоф на 5-ій хвилині гри.

РІА "Новости"