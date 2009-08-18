У вересні розпочнеться набір до динамівської ДЮФШ

Дитячо-юнацька футбольна школа (ДЮФШ) київського “Динамо” ім. Валерія Лобановського у вересні розпочинає набір дітей.

Як повідомили УНІАН в інформаційному відділі ФК «Динамо» (Київ), про це розповів старший тренер школи Анатолій КРОЩЕНКО.

Набір до ДЮФШ розпочнеться в перші вихідні вересня і проходитиме щосуботи та неділі на базі на Нивках (початок о 10.00) аж до листопада. Набирати дітей старших за 12 років масово не планується, а от до 12-ти будуть переглядати всіх. Тобто, починаючи від хлопців 1997 року народження і молодших.

В першу чергу тренерів цікавлять юні футболісти 2001 і 2002 років народження. Обіцяють не забути і старших хлопців, які грають у першості міста і з певних причин раніше не могли прийти до школи. Наприклад, їм було далеко самим їхати, а зараз вони вже мають змогу це робити.

Дітям із собою потрібно мати спортивну форму і взуття, а також довідку про стан здоров`я. Цього року умови набору не відрізнятимуться від попередніх років. Конкурсантам доведеться пройти тестування із загальнофізичної підготовки (біг, стрибки, рух між стійками і т.д.). Кожен тренер творчо підходить до цього процесу. Природно, у наймолодших діток нормативи простіші, у тих, хто доросліший, – складніші.