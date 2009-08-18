Кубок УЄФА знову приїде до Києва

Завойований донецьким «Шахтарем» Кубок УЄФА знову вирушив у столицю України. Цього разу срібна чаша стане окрасою щорічної загальнодержавної акції «Барвиста Україна». Ця масштабна виставка працюватиме в Києві з 18 по 20 серпня на честь Дня Незалежності нашої країни, повідомляє прес-служба «Шахтаря».

Спортивна композиція від Донецького регіону буде представлена планшетами із зображенням найяскравіших моментів шляху «Шахтаря» до історичного Кубка УЄФА. Тут же буде розміщено й планшети, присвячені чемпіонату Європи U-19, який вдало завершився для української збірної. Також відвідувачі виставки зможу помилуватися безліччю призів і нагород, здобутих спортсменами Донецької області у минулому році.