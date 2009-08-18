Стадіон у Львові починають будувати цілодобово

ТОВ "Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» переходить на цілодобовий режим будівництва у Львові стадіону до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, про це йшлося на засіданні штабу з будівництва у Львові стадіону до Євро-2012.

Представники «Азовінтексу» повідомили, що вже з цього тижня будівництво стадіону вестиметься у три зміни (в цілодобовому режимі) та надали учасникам наради новий графік виконання робіт. Згідно з наданим генпідрядником графіком, відставання у виконанні робіт від графіку, наданому УЄФА, надолужать загалом протягом двох місяців, і на час контрольного візиту експертів УЄФА усі роботи будуть виконані згідно з графіком.

Як повідомляв УНІАН, учора, 17 серпня, у Львівській ОДА під головуванням віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА відбулась нарада з питань підготовки та проведення на Львівщині заходів у рамках фінальної частини Євро-2012 року. Учасники наради - представники обласної та міської влади Львова, члени Оргкомітету з підготовки та проведення Євро-2012 – обговорили два питання: будівництво стадіону та реконструкцію аеропорту «Львів».

Під час наради зазначалося, що генпідрядник з будівництва стадіону відстає від наданого УЄФА графіка приблизно на три місяці, однак він розробив новий графік будівництва з врахуванням надолуження цього відставання.

Довідка УНІАН. Генеральним підрядником будівництва нового стадіону у Львові є ТОВ "Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс" (Маріуполь). Фінансування робіт, попередня кошторисна вартість яких становить 609 млн. грн., здійснюється з бюджету міста. Проектна кількість місць на новій арені - 34 тисячі.