СБУ вивчає зарубіжний досвід безпеки масових заходів

Служба безпеки України в рамках підготовки до проведення в державі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року вивчає досвід спеціальних та правоохоронних органів інших країн щодо забезпечення безпеки масових заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на зустрічі з делегацією УЄФА, представниками місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» та Координаційного бюро з питань підготовки чемпіонату Європи з футболу в Україні.

У ході зустрічі гостей, на чолі з директором турніру Євро-2012 УЕФА Мартіном КАЛЛЕНОМ та директором турніру «Євро-2012 Україна» Маркіяном ЛУБКІВСЬКИМ, ознайомлено з можливостями Антитерористичного центру при СБУ та планом заходів, що вживаються Україною для забезпечення безпеки спортсменів і вболівальників під час футбольного чемпіонату.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив про антитерористичні навчання, які проводить АТЦ при СБУ на спортивних та інших об’єктах офіційних міст (стадіони, готелі, транспорт, фан-зони тощо), які планується задіяти під час заходу.

Він наголосив, що згідно з вимогами організаторів турніру, під час проведення тактико-спеціальних та командно-штабних навчань з антитерористичної тематики на об’єктах інфраструктури Євро-2012 використовується досвід країн ЄС та НАТО із забезпечення безпеки.

Голова СБУ нагадав учасникам зустрічі, що відповідних заходів було вжито під час забезпечення безпеки фінальної частини чемпіонату Європи 2009 року з футболу серед юнаків у Донецьку та Маріуполі.

СБУ уважно вивчає досвід спеціальних та правоохоронних органів провідних країн у сфері забезпечення безпеки проведення масових заходів, зокрема, фізичної безпеки громадян, процес отримання, оцінки та аналізу інформації щодо можливих терористичних загроз, запровадження нових стандартів безпеки в аеропортах тощо.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, підготовка та проведення в Україні фіналу Євро-2012 надасть можливість підняти на новий рівень роботу спеціальних і правоохоронних органів держави та вдосконалити систему заходів безпеки під час масових подій із врахуванням європейських стандартів.

«Готуючись до турніру, ми повинні сформувати нову філософію стосунків між громадянами і правоохоронними органами, суть якої полягає у забезпеченні безпеки не каральними заходами, а шляхом співпраці, допомоги і взаємної довіри», - зазначив голова СБУ.