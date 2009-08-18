Мінспорту 19 серпня вирішить, хто ж будуватиме навіс над НСК

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту до 19 серпня розгляне скарги учасників тендера з відбору виконавця робіт з будівництва навісу над трибунами НСК «Олімпійський» і прийме остаточне рішення щодо переможця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр Юрій ПАВЛЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, «Київміськбуд», як генеральний підрядник реконструкції, провів тендер у відповідності до законодавства і визначив виконавцем робіт дніпропетровську компанію «Майстер Профі». Після оголошення результатів тендеру, за словами Ю.ПАВЛЕНКА, «традиційно інші учасники конкурсу подали скарги».

Міністр повідомив, що він отримав ці скарги і наразі Мінспорту, як замовник, проводить їх детальне вивчення і ознайомлення з аргументацією. Крім того, працює незалежна експертна група, яка також оцінює можливості переможця та інших учасників конкурсу.

Як запевнив Ю.ПАВЛЕНКО, остаточне рішення буде прийнято у середу, 19 серпня.

«Ми після детального ознайомлення винесемо свою остаточну позицію стосовно погодитися чи не погодитися з рішенням тендерного комітету. Це теж у наших повноваженнях», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО. Після цього, додав він, розпочнеться реалізація проекту. При цьому Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що будівництво навісу над трибунами спорткомплексу є дуже складною технологічною складовою всього проекту реконструкції НСК «Олімпійський» до Євро-2012.