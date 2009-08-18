Каллен побачив позитив на НСК «Олімпійський»

Операційний директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН позитивно оцінив хід реконструкції національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО на брифінгу після засідання колегії Міністерства.

За його словами, М.КАЛЛЕН «півгодини особисто подивився, що відбувається на НСК і був позитивно вражений».

Ю.ПАВЛЕНКО пояснив, що сьогодні делегація експертів УЄФА на чолі з операційним директором турніру перебуває в Україні з метою моніторингу стану підготовки до чемпіонату.

Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що експерти УЄФА, в тому числі й М.КАЛЛЕН, постійно проводять подібні перевірки, і за їх результатами складають звіти про стан підготовки України до Євро-2012.

Крім того, міністр пожалкував, що на відміну від експертів УЄФА жоден народний депутат України, навіть члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції НСК «Олімпійський» жодного разу не відвідали стадіон. Але при цьому, зазначив Ю.ПАВЛЕНКО, вони «наговорили багато упереджених і в окремих частинах просто неправдивих речей».

Як повідомив Ю.ПАВЛЕНКО, сьогодні на засіданні колегії Міністерства сім’ї, молоді та спорту було прийнято рішення про направлення до голови ВР Володимира ЛИТВИНА, народних депутатів та членів ТСК звернення щодо порядку оприлюднення у ЗМІ попередніх висновків цієї комісії.