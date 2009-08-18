Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) оголосило відкриті торги на виготовлення проектної документації з реконструкції існуючого терміналу і будівництво нового міжнародного терміналу аеропорту.

Про це повідомляється у "Віснику держзакупівель” №33 від 17 серпня 2009 року.

Згідно з повідомленням, кінцевий термін прийому заявок – 10 вересня 2009 року. Цього самого дня відбудеться розкриття тендерних пропозицій. Термін розробки документації – до 30 вересня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня 2009 року генеральний директор аеропорту Сергій НІКІФОРОВ заявив, що аеропорт «Київ» (Жуляни) оголосив тендер на проектування терміналу. Після визначення проектанта проект має пройти державну експертизу, після чого буде оголошено черговий тендер – вже на генпідрядника будівництва терміналу аеропорту.

Нагадаємо, в міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) тривають роботи, передбачені генеральним планом підготовки до Євро-2012. До проведення реконструкції аеродром був здатний приймати повітряні судна типу Як-42 з обмеженнями за масою та інтенсивністю польотів, а також Ан-24, Як-40. Пропускна здатність аеровокзалу – 300 пасажирів на годину.

Після реконструкції аеродрому аеропорт зможе приймати великі літаки типу В-737 і нижчі за класом.

До 30 вересня поточного року планується завершити реконструкцію аеродромної частини в рамках реконструкції аеропорту. В аеродром інвестують ще близько 50 млн. грн. на асфальтобетонні роботи, 10 млн. грн. – на світлосигнальне обладнання.

З початку цього року у будівництво вкладено 8 млн. грн., в 2008 році – 79 млн. грн.

З травня аеропорт вже розпочав роботу, зокрема, виконується один вантажний рейс і 15-20 чартерних бізнес-рейсів на день.

Перший регулярний пасажирський рейс зробив посадку в аеропорту "Київ" (Жуляни) 25 травня 1924 року.