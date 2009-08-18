Донбас-Арену перевіряють у ”максимально наближеній обстановці”

У Донецьку на новому стадіоні «Донбас Арена» розпочалися тестові заходи щодо роботи з уболівальниками.

Як повідомили УНІАН в Медіа-центрі арени, в тестових заходах взяли участь співробітники стадіону та члени їх сімей. Тестування розпочалося біля входів на стадіон, де «уболівальників» чекали стюарди в яскраво-зеленій уніформі. Вони орієнтували гостей і допомагали їм пройти через турнікети. Щоб потрапити до чаші арени, учасники тестування прикладали свої квитки до електронних читаючих пристроїв турнікета, і проходили на стадіон.

Всередині стадіону обстановка була максимально наближеною до тієї, яка буде під час футбольних матчів та інших масових заходів. Наприклад, учасники тестування могли скористатися послугами фаст-фудів, а також перевірити роботу безготівкової системи розрахунків за товари і послуги. Власники сезонних абонементів мали можливість покласти на рахунок своєї картки гроші як передоплату за товари і послуги і розплатитися нею в пунктах харчування.

У Медіа-центрі уточнили, що під час тестування «уболівальники» мали можливість купити у фаст-фудах поки тільки колу, чай, каву і пиво, але з часом асортимент продукції буде розширено.

Окрім того, в рамках тестових заходів спробували працювати з відвідувачами арени і екскурсоводи. Вони провели для «уболівальників» спеціальні дебютні тури по стадіону.

Як відзначив після тестування директор з експлуатації стадіону Олександр АТАМАНЕНКО, тестові заходи засвідчили, що всі системи арени працюють без збоїв.

Він також повідомив, що до дня офіційного відкриття арени 29 серпня пройде ще кілька подібних тестових заходів.