Васюник: стадіон у Львові відстає від графіка УЄФА на три місяці

Роботи з реконструкції міжнародного аеропорту «Львів» та підготовки смуги ведуться згідно з графіком, наданим УЄФА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, про це сьогодні заявив віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК під час наради у Львівській облдержадміністрації з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Учасники наради під головуванням І.ВАСЮНИКА – представники обласної та міської влади Львова, члени Оргкомітету з підготовки та проведення Євро-2012 – обговорили два питання: будівництво стадіону до Євро-2012 та реконструкцію аеропорту «Львів».

Учасники наради також звернули увагу на необхідність прискорення процесу визначення інвестора з будівництва терміналу аеропорту «Львів».

«Що стосується будівництва стадіону – тут є відставання від наданого УЄФА графіка приблизно на три місяці. Однак генпідрядник (компанія «Азовінтекс») надав учасникам наради новий графік будівництва з урахуванням подолання зазначеного відставання. Відтак, генпідрядник запевнив, що до контрольного візиту експертів УЄФА усі графіки та норми буде надолужено», - поінформував голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ.

У свою чергу, перший заступник міського голови Львова Олег СИНЮТКА запевнив, що всі спірні питання у відносинах генпідрядника та замовника робіт з будівництва стадіону до Євро-2012 вирішенні, й досягнуто цілковитого порозуміння. Зважаючи на це, роботи з будівництва стадіону до Євро-2012 продовжаться інтенсивнішими та високими темпами.