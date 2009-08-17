Тимошенко розраховує, що депутати подолають вето Ющенка на закон про Євро-2012

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що депутати відкладуть політику убік і подолають вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон щодо фінансування Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Я покладаю великі надії на те, що депутатська команда Верховної Ради в цьому випадку політику залишить за межами Верховної Ради і буде проголосований законопроект, на який Президент наклав вето, і фінансування для Євро-2012 буде цілком і повністю забезпечено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що звинувачення в намірі уряду фінансувати підготовку чемпіонату Європи з футболу за рахунок емісійних коштів не має нічого спільного з суттю законопроекту. «Все, що говориться про емісію, яка нібито має бути здійснена, щоб виконати цей закон – це абсолютна неправда. Це контрпропаганда проти нормальної здорової роботи бюджету, уряду і по суті обслуговування програми Євро-2012 фінансово», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, йдеться про кошти, які є у розпорядженні Національного банку, зароблені в результаті рефінансування. «Ці гроші згідно із законом мають бути перераховані до бюджету. Всі ці кошти за умови подолання вето на закон будуть спрямовані на фінансування Євро-2012», - пояснила вона.

Глава уряду уточнила, що йдеться про 9,8 млрд. грн., які передбачається спрямувати на будівництво спортивних об`єктів, доріг і аеропортів. «Коли ці майже 10 млрд. потраплять в будівельну галузь, то у нас будуть абсолютно інші показники будівельної галузі», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ повідомив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував закон про внесення змін до державного бюджету, яким передбачалося підвищення перерахувань Національним банком до держбюджету на 9,8 млрд. грн. з використанням цих коштів на фінансування підготовки до Євро-2012. Парламент ухвалив закон 1 липня.