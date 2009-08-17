Мінтранс ще два тижні чекатиме на інвесторів аеропорту ”Львів”

11:06, 17 серпня 2009
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Термін подачі заявок продовжили

Аукціонна комісія Міністерства транспорту та зв`язку ухвалила рішення про подовження терміну подачі заявок від інвесторів із будівництва нового аеровокзалу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» шляхом повторного оголошення аукціону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв`язку, відповідне рішення ухвалено 14 серпня на засіданні комісії під головуванням заступника голови аукціонної комісії – директора департаменту розвитку і координації систем транспорту та зв`язку Міністерства транспорту ат зв`язку України Григорія ЛЕГЕНЬКОГО.

Зокрема, на засіданні члени комісії зазначали, що серйозні наміри взяти участь в аукціоні мають ряд компаній, проте через стислі терміни для подачі заявок претенденти не встигають підготувати повний пакет документів, які є обов`язковими. У зв`язку з цим, потенційні учасники аукціону звернулися в Мінтранс із проханням надати більше часу для того, щоб мати можливість ретельніше підготуватися.

За даними міністерства, орієнтовно планується подовжити терміни на 2 тижні, проте точний варіант термінів повторного аукціону затвердять у понеділок, 17 серпня.

За словами голови Львівської обласної державної адміністрації Миколи КМІТЯ, під час засідання було відкрито попередні пропозиції від потенційних інвесторів. Повний пакет документів, необхідний для участі у конкурсі, подали чотири іноземні компанії - зі США, Австрії, Франції, а також чесько-китайська компанія.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту і зв`язку України в кінці липня ц.р. оголосило аукціон із залучення інвесторів для будівництва нового аеровокзалу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів».

Загальна сума інвестицій становить орієнтовно 1 млрд. 107 млн. 784 тис. 569 грн.

Кінцевий термін прийому заявок і необхідних матеріалів від претендентів – до 12 серпня 2009 року. Кінцевий термін прийому пропозицій учасників – до 4 вересня 2009 року. Датою прийому документів вважається дата реєстрації їх у Мінтрансі.

Проведення аукціону заплановане на 9 вересня 2009 року о 10.00 у міністерстві.

Відповідна постанова Кабінету Міністрів України № 763 від 22 липня ц.р. передбачає, що інвестор отримає повноцінне право власності на зведений за його кошти термінал, і з ним буде підписано договір щодо управління державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Львів». Подібні умови залучення інвестора для розвитку державного стратегічного об`єкту в сфері цивільної авіації вперше застосовуватимуться в Україні. У самому тексті постанови не фіксується конкретна кошторисна вартість проекту, що дає можливість інвесторові, який переможе в аукціоні, взяти участь в узгодженні цих питань у процесі укладення з ним договору.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Львів» розташований на південно-західній околиці Львова. Аеродром був збудований до 1940 року для експлуатації легких типів літаків. Був неодноразово реконструйований. Аеродром аеропорту «Львів» має одну злітно-посадочну смугу класу В зі штучним покриттям розміром 2510х45 м.

Як пасажирський термінал функціонує аеровокзал на 200 пас./годину, включаючи міжнародний сектор. Загальна площа двох споруд 6700 кв. м. Згідно з представленим у травні ц.р. проектом реконструкції, майбутній термінал зможе пропускати 1000 пас./годину, а при необхідності – більше 2000 пас./годину. Також проект передбачає будівництво чотириповерхового гаража на 400 паркувальних місць, відкритого паркінгу на 900 паркувальних місць. Планується, що його загальна площа становитиме 39 тис. кв. м.

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