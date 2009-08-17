Навіс над трибунами Олімпійського будуватимуть таки дніпропетровці

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» провело тендер з вибору виконавця з будівництва навісу над трибунами НСК «Олімпійський» відповідно до законодавства.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, відповідно до проекту «Реконструкція існуючих і будівництво нових об`єктів НСК «Олімпійський», затвердженого розпорядженням Кабміну №839-р від 22 червня ц.р. і директивним графіком виконання будівельно-монтажних робіт, узгодженим УЄФА, головний підрядник – АТ ХК «Київміськбуд» приступив до виконання найскладнішого і найвідповідальнішого етапу – будівництва навісу над трибунами і скляного фасаду стадіону.

У компанії зазначили, що тендерна процедура з обмеженою кількістю учасників з визначення виконавця робіт з будівництва навісу над трибунами в рамках реконструкції НСК «Олімпійський» була проведена відповідно до чинного законодавства і постанови Кабінету міністрів №921 «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

«Віддаючи перевагу, в першу чергу, вартісним показникам будівництва навісу, керуючись п. 5 розпорядження Кабінету міністрів №839-р у частині переважного залучення до виконання робіт вітчизняних товаровиробників і проведеним аналізом здатності виконавців реалізувати це унікальне замовлення, тендерний комітет АТ ХК «Київміськбуд» протоколом від 5.08.2009 р. визначив переможцем компанію ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», - говориться в повідомленні "Київміськбуду".

Як повідомлялося у ЗМІ, учасники тендеру на проведення робіт з установлення скляного куполу над НСК «Олімпійський» просять Мінсім’ї, Мінекономіки і ХК «Київміськбуд» відмінити результати конкурсу і звинувачують тендерну комісію в махінаціях при виборі переможця ТОВ «Майстер-Профі-Україна» (м. Дніпропетровськ).

Учасники тендеру «Азовінтекс», ВАТ «Укрстальконструкція», а також ВАТ «УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського» вважають рішення тендерного комітету необ`єктивним.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня ц.р. головний інженер «Київміськбуду» Олександр ГАЛИЦЬКИЙ, повідомляючи про результати тендеру, заявив, що дніпропетровська компанія була обрана завдяки її низькій ціновій політиці при здатності виконати всі необхідні роботи. Він пояснив, що «Майстер-Профі» залучатиме вітчизняні компанії для виробництва металоконструкцій, їх монтажу і лише зарубіжні компанії для виготовлення вантових систем, їх монтажу і установлення мембран. І додав, що переможець тендеру вже зупинився на європейському виробнику.