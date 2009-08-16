Результати 1/16 Кубку України з футболу

22:08, 16 серпня 2009
Футбол 2012
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Ворскла драматично вилітає

Закінчилися матчі 1/16 Кубка України з футболу. Переможці проходять до 1/8.

ФК Полтава - Фенікс-Іллічівець 0:2

Сталь (Дніпродзержинськ) - Таврія 0:4

Шахтар (Свердловськ) - Іллічівець 1:3

Миколаїв - Кримтеплиця 0:1

Закарпаття - Дніпро 2:3

Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - Металург Д 1:1 (за пенальті 2:4)

ФК Харків - Карпати 1:5

Енергетик (Бурштин) - Металіст 0:1

Єдність (Плиски) - Нива (Тернопіль) 2:1

Арсенал - Динамо 1:2

Сталь (Алчевськ) - Чорноморець 1:0

ЦСКА - Оболонь 3:3 (за пенальті 2:4)

Дністер - Шахтар 1:6

ПФК Олександрія - Волинь 2:3

Кривбас - Зоря 5:0

Ворскла - Металург З 2:3. Металург зрівняв рахунок за три хвилини до кінця гри і вийшов уперед в додатковий час.

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