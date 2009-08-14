На відкритті Донбас Арени гімн України виконає оркестр шахти Засядька

Державний гімн України на церемонії відкриття нового стадіону «Донбас Арена» в Донецьку виконає духовий оркестр шахти ім. Засядька.

Як повідомили УНІАН у медіацентрі арени, зокрема, виконання Державного гімну України стане одним із найголовніших елементів вступної частини церемонії. Щоб одночасно «підтримати шахтарський дух», для виконання Гімну України організатори церемонії запросили оркестр духової і естрадної музики АП «Шахта імені Засядька».

У медіацентрі зазначили, що музичний колектив шахти, якому вже 23 роки, відомий в Україні і за кордоном. Оркестр неодноразово був лауреатом різних міжнародних фестивалів і одержував державні премії. В основному складі оркестру 30 музикантів, всі чоловіки. Можливість відкрити «Донбас Арену» вони сприйняли з великим ентузіазмом. Вчора в оркестрі відбулася репетиція і запис Гімну.

У медіацентрі арени також повідомили, що музичні інструменти оркестру пройшли тестову перевірку на «відмінно». Художній керівник і диригент оркестру Микола ПОКАТИЛОВ гарантував організаторам церемонії відмінне звучання всіх інструментів.

Відкриття «Донбас Арени» відбудеться в Донецьку 29 серпня, напередодні Дня шахтаря.