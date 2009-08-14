У Львові закінчили фундамент під західну трибуну стадіону

На Львівському стадіоні, що будується до Євро-2012, у повному обсязі виконано роботи зі спорудження прямого фундаменту під західну трибуну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, саме ця трибуна є найважливішою і найскладнішою для будівництва частиною майбутньої арени, бо на ній будуть розміщені офісні та адміністративні приміщення, заклади харчування, ВІП-зони тощо.

За словами директора львівської філії генпідрядної компанії «Азовінтекс» Ігора СЕМЕНОВА, прямий фундамент західної трибуни складається із двох плит. До нього також входять 40 окремо стоячих фундаментів. На спорудження цього фундаменту було витрачено 2,4 тис. м.куб. бетону і 401 тонну арматури.

Зараз «Азовінтекс» почав проводити фундаментні роботи зі зведення півкола, яке з`єднуватиме західний і південний прямі фундаменти. На цьому відрізку бетонні підготовчі роботи будуть завершені уже до кінця серпня.

Нагадаємо, що вже збудовані фундаменти на північній, південній та східній сторонах стадіону.