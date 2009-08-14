В Україні розпочав роботу Місцевий організаційний комітет Євро-2012

В Україні від сьогодні розпочав роботу Місцевий організаційний комітет Євро-2012 (МОК), який відповідатиме за організацію турніру у відповідності з вимогами УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова МОК в Україні, директор турніру Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, до цього дня підготовка чемпіонату тривала в одному руслі і головний акцент закономірно робився не на організаційних питаннях, а на будівництві та облаштуванні інфраструктури – стадіонів, тренувальних баз, аеропортів, готелів, доріг тощо. Тепер процес буде розділено - підготовку всієї необхідної інфраструктури і надалі здійснюватимуть уряд та місцеві органи влади, а організаційною частиною проекту займеться Місцевий оргкомітет.

“МОК не будує стадіони, не будує аеропорти, не прокладає дороги. Ми стежимо за тим, щоб усі об’єкти, передбачені Євро-2012, відповідали стандартам УЄФА і на них була забезпечена відповідна експлуатаційна діяльність”, - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він наголосив, що оргкомітет не розпоряджається коштами і ресурсами, виділеними на підготовку турніру, не проводить ніяких тендерів, а несе відповідальність за готовність об’єктів з точки зору їхньої відповідності вимогам УЄФА.

Подібний МОК, повідомив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, створений і в Польщі, де директором турніру призначено відомого футбольного фахівця Адама ОЛЬКОВИЧА. Загальне керівництво цими місцевими структурами здійснює Організаційний комітет Євро-2012 УЄФА на чолі з директором турніру Мартіном КАЛЛЕНОМ.

Щодо кількості співробітників, які будуть працювати в українському МОК, то цього року їх буде 28-30 осіб, наступного – 52, у 2011 році – до 96 і на січень 2012 року – 228 співробітників. Загалом же, зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, в оргкомітеті Євро-2012 буде близько 550 фахівців з України та Польщі, які будуть поділені на паритетних засадах між двома країнами – приблизно по 230 осіб.

Фінансування місцевих оргкомітетів як в Україні, так і в Польщі здійснюється УЄФА. Жодних бюджетних коштів на фінансування не передбачено.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ також зауважив, що у рамках підготовки до Євро-2012 в Україні реалізується 57 проектів, з яких 40 належать до сфери відповідальності УЄФА, і 17 – України. Саме цими проектами і перейматиметься Місцевий оргкомітет.

У компетенції МОК перебувають аеропорти, інформаційне забезпечення, громадський транспорт, логістика, мапи і плани, забезпечення безпеки, розміщення гостей та учасників, організація церемоній, юридичний супровід всередині країни та низка інших. За всіма цими напрямками комітет має організувати взаємодію і створити максимально комфортні й безпечні умови як для команд-учасниць, так і для всіх категорій гостей турніру.

Торкаючись стану підготовки до Євро-2012, М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що сьогодні, за три роки до чемпіонату, Україна увійшла в активну фазу підготовки і вже створено базові передумови для своєчасного і якісного завершення всіх необхідних робіт.

В результаті, переконаний він, наша держава отримає модернізовану інфраструктуру (дороги, аеропорти, залізниці), нові робочі міста та здорову націю, оскільки саме футбольне свято стане для громадян потужним стимулом до здорового способу життя.