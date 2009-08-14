В Україні розпочав роботу Місцевий організаційний комітет Євро-2012

15:13, 14 серпня 2009
Футбол 2012
0 0

Про завдання, склад і відповідальність

В Україні від сьогодні розпочав роботу Місцевий організаційний комітет Євро-2012 (МОК), який відповідатиме за організацію турніру у відповідності з вимогами УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова МОК в Україні, директор турніру Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, до цього дня підготовка чемпіонату тривала в одному руслі і головний акцент закономірно робився не на організаційних питаннях, а на будівництві та облаштуванні інфраструктури – стадіонів, тренувальних баз, аеропортів, готелів, доріг тощо. Тепер процес буде розділено - підготовку всієї необхідної інфраструктури і надалі здійснюватимуть уряд та місцеві органи влади, а організаційною частиною проекту займеться Місцевий оргкомітет.

“МОК не будує стадіони, не будує аеропорти, не прокладає дороги. Ми стежимо за тим, щоб усі об’єкти, передбачені Євро-2012, відповідали стандартам УЄФА і на них була забезпечена відповідна експлуатаційна діяльність”, - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він наголосив, що оргкомітет не розпоряджається коштами і ресурсами, виділеними на підготовку турніру, не проводить ніяких тендерів, а несе відповідальність за готовність об’єктів з точки зору їхньої відповідності вимогам УЄФА.

Подібний МОК, повідомив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, створений і в Польщі, де директором турніру призначено відомого футбольного фахівця Адама ОЛЬКОВИЧА. Загальне керівництво цими місцевими структурами здійснює Організаційний комітет Євро-2012 УЄФА на чолі з директором турніру Мартіном КАЛЛЕНОМ.

Щодо кількості співробітників, які будуть працювати в українському МОК, то цього року їх буде 28-30 осіб, наступного – 52, у 2011 році – до 96 і на січень 2012 року – 228 співробітників. Загалом же, зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, в оргкомітеті Євро-2012 буде близько 550 фахівців з України та Польщі, які будуть поділені на паритетних засадах між двома країнами – приблизно по 230 осіб.

Фінансування місцевих оргкомітетів як в Україні, так і в Польщі здійснюється УЄФА. Жодних бюджетних коштів на фінансування не передбачено.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ також зауважив, що у рамках підготовки до Євро-2012 в Україні реалізується 57 проектів, з яких 40 належать до сфери відповідальності УЄФА, і 17 – України. Саме цими проектами і перейматиметься Місцевий оргкомітет.

У компетенції МОК перебувають аеропорти, інформаційне забезпечення, громадський транспорт, логістика, мапи і плани, забезпечення безпеки, розміщення гостей та учасників, організація церемоній, юридичний супровід всередині країни та низка інших. За всіма цими напрямками комітет має організувати взаємодію і створити максимально комфортні й безпечні умови як для команд-учасниць, так і для всіх категорій гостей турніру.

Торкаючись стану підготовки до Євро-2012, М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що сьогодні, за три роки до чемпіонату, Україна увійшла в активну фазу підготовки і вже створено базові передумови для своєчасного і якісного завершення всіх необхідних робіт.

В результаті, переконаний він, наша держава отримає модернізовану інфраструктуру (дороги, аеропорти, залізниці), нові робочі міста та здорову націю, оскільки саме футбольне свято стане для громадян потужним стимулом до здорового способу життя.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter