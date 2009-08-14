Трансляційний центр у Варшаві не означає, що Київ буде без фіналу Євро-2012

Розташування міжнародного трансляційного центру у Варшаві не означає, що УЄФА має намір позбавити Київ права прийняти фінал Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні, директор турніру Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Місце розташування МТЦ не є визначальним для місця проведення фіналу Євро-2012», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ. Для прикладу він навів низку випадків з історії проведення чемпіонатів Європи та світу з футболу, коли трансляційний центр знаходився в одному місті, а фінал проводився в іншому місті чи навіть в іншій країні.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що з технічної сторони, за оцінками експертів УЄФА, запропоноване місце для МТЦ в Україні (Міжнародний виставковий центр на станції метро «Лівобережна» у Києві – УНІАН) повністю відповідав вимогам УЄФА і навіть за деякими показниками їх перевищував. А рішення стосовно Варшави, додав директор турніру, прийнято виходячи з її географічного розташування. Він поінформував, що в листі директора Євро-2012 Мартіна КАЛЛЕНА до Федерації футболу України вказана саме ця причина. Тому що Польща знаходиться ближче до країн Західної Європи, звідки прибуватимуть ЗМІ, і правила ввезення та вивезення необхідної апаратури у Польщі простіші, ніж в Україні.

Підсумовуючи, М.ЛУБКІВСЬКИЙ підкреслив, що для організації Євро-2012 загалом не важливо, з якого місця відбуватиметься трансляція. За його словами, сигнал йтиме через супутник, і в усіх країнах Європи його зможуть однаково приймати.

При цьому М.ЛУБКІВСЬКИЙ закликав мас-медіа до «інформаційного захисту» Євро-2012. За його словами, ЗМІ часто передають неперевірену інформацію, яка шкодить турніру. Разом з тим найбільш достовірну і правдиву інформацію можна отримати, за його словами, у ФФУ та місцевому оргкомітеті.

Як повідомлялось, УЄФА прийняв рішення розмістити трансляційний центр, який висвітлюватиме фінал Євро-2012 у Варшаві, а не в Києві. У зв’язку з цим у ЗМІ виникли припущення, що це є ознакою позбавлення Києва права на прийом фінального матчу Євро-2012.