Україну 17-18 серпня відвідає Мартін Каллен

17-18 серпня відбудеться візит до України групи експертів УЄФА на чолі з директором Євро-2012 Мартіном КАЛЛЕНОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова місцевого організаційного комітету з Євро-2012 в Україні, директор турніру Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, цей візит відбудеться в рамках моніторингу стану підготовки інфраструктури в Україні до Євро-2012.

Під час візиту експерти УЄФА проведуть низку зустрічей в українському уряді, в ході яких буде конкретизовано сфери відповідальності УЄФА та уряду в рамках підготовки країни до чемпіонату.