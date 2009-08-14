Лубківський: в УЄФА немає плану ”Б” щодо України

В УЕФА немає планів заміни України як країни - господаря фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні, директор турніру Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Перебуваючи у тісному контакті з УЄФА, я не маю підстав стверджувати, що УЄФА виношує план «Б»… Сьогодні не ведеться пошук третьої країни», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, у керівництві УЄФА підтримують Україну і планують провести турнір в Україні та Польщі.

«УЄФА налаштований на проведення Євро-2012 у чотирьох польських і чотирьох українських містах», - повідомив директор турніру. Він додав, що зараз триває напружена робота з подолання проблем, що виникають в ході підготовки.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ також підкреслив, що успіх України залежатиме від повного виконання вимог УЄФА до інфраструктури приймаючих міст. При цьому він зауважив, що ці вимоги не є чимось складним і стосуються звичайних європейських стандартів – безпеки на дорогах, зручного сервісу і комфортного проживання у готелях.

Крім того, М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що УЄФА є дуже прагматичною організацією і вкладає великі кошти у моніторинг та перевірку підготовчих робіт в Україні. Він вважає, що якби в УЄФА не вірили в успіх проекту Євро-2012 в Україні, то такі великі кошти не вкладали б.

Разом з тим, М.ЛУБКІВСЬКИЙ зауважив, що підготовка до Євро-2012 – це справа не кількох ентузіастів. Він наголосив, що підготовка до Євро-2012 має стати загальнодержавною справою і національною ідеєю в Україні.