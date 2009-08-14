Шева: не потрібно робити драму

Капітан збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився своїми враженнями після матчу з Туреччиною (українці програли 0:3).

Про результат гри

“У футболі всяке буває. Найголовніше, що тепер нам потрібно зробити з цієї поразки правильні висновки. Сьогодні прозвучав тривожний "дзвінок". Попереду у нас - два відповідальних матчі, і до того часу ми повинні розібрати всі свої помилки. Думаю, у вересні все має скластися нормально”.

Чи є хоч що-небудь позитивне у грі команди?

“Нічого. Але не потрібно робити з цього драму. Слава Богу, це була товариська гра. Такі матчі на те й потрібні, щоб знаходити у своїх діях якісь недоліки і виправляти їх”.

Про свою форму

“Фізично почуваюся нормально. Ігрової практики, звичайно, не вистачає, але це не головне”.

Про перехід у Динамо

“Ігор Михайлович (Суркіс - ред) говорив зі мною із цього приводу в Конча-Заспі. Але у мене ще рік контракту з Челсі, і поки важко щось прогнозувати. Поки невідомо, як складеться моє майбутнє”.

Football.ua