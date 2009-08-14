Влада ламає голову, де селити ВІП-гостей відкриття Донбас Арени

Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО упевнений, що 29 серпня на відкриття нового стадіону «Донбас Арена» до Донецька прибудуть всі перші особи країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Донецьку.

За словами губернатора, «на це відкриття керівництво футбольного клубу, президент клубу (Рінат АХМЕТОВ – УНІАН) запросив всіх перших осіб – Президента України, прем`єр-міністра, голову Верховної Ради».

В.ЛОГВИНЕНКО зазначив, що «на сьогоднішній день офіційного підтвердження від жодного не було, але в тому, що вони братимуть участь (в урочистій церемонії відкриття стадіону – УНІАН), я в цьому упевнений».

Він сказав, що новий стадіон «Донбас Арена» - це «унікальна споруда, краща на сьогоднішній день в Європі, подібного в Європі немає. Це не моя оцінка, а оцінка фахівців, зокрема фахівців УЄФА, які бачили всі стадіони світу».

Губернатор також повідомив, що на відкриття стадіону Донецьк чекає безліч іноземних гостей: «У нас лише на запрошення Олександра Олексійовича (О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, мера Донецька - УНІАН) буде більше 10 зарубіжних делегацій. Найбільша делегація з Росії».

«У нас від гостей на відкриття «Донбас Арени» на сьогодні просто відбою немає. За кількістю гостей у нас просто не вистачає готелів на сьогоднішній день, щоб розселити... Ось така увага і такий інтерес», - сказав В.ЛОГВИНЕНКО. І уточнив: «Не вистачить готелів безпосередньо в місті Донецьку. Тому ми розміщуємо гостей наших у VIP-номерах, які є в готелях міст Ясинувате, Макіївка, є в гідних довколишніх районах. Пропонуватимемо».