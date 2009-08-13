Футбол в Україні перетвориться з хобі олігархів на повноцінний бізнес?

Самостійна реалізація футбольними клубами прав на телевізійну трансляцію матчів є наочним свідоцтвом реальної комерціалізації українського футболу.

Про це сказав в коментарі УНІАН експерт медіанапряму Центру комунікаційних досліджень Роман ПРИГОЖИЙ.

Також, на його думку, самостійна реалізація футбольними клубами прав на телетрансляцію матчів може давати добрі результати як для самих клубів та їх уболівальників, так і для телевізійних каналів, які ці права набувають.

«Внаслідок комерційної неефективності української Прем`єра-ліги, про що прямо говорять власники провідних футбольних клубів країни, ряд клубів ухвалили рішення самостійно реалізовувати права на телетрансляцію домашніх матчів, що не тільки порушило монополію ряду телеканалів на показ вітчизняного футболу, але й позитивно позначилося на рейтингах матчів», - зазначив Р.ПРИГОЖИЙ.

Свої слова експерт підтверджує результатами телевізійного показу матчу “Металіст-Рієка” (матч Ліги Європи, що відбувся в Харкові 6 серпня 2009 р.), права на який ФК «Металіст» самостійно реалізував телеканалу «ТЕТ». «Рейтингові показники трансляції виявилися зіставними з показниками трансляцій матчів вітчизняних футбольних клубів у Лізі Європи на інших національних каналах, а також удвічі перевищили середній телевізійний рейтинг матчів української Прем`єра-ліги», - сказав Р.ПРИГОЖИЙ.

За його словами, «продаж прав на трансляцію є одним з основних джерел доходу футбольних клубів у всьому світі. Тому те, що українські клуби почали приділяти цьому питанню серйозну увагу, свідчить про реальну, а не «паперову» комерціалізацію вітчизняного футболу». Як зазначив експерт, права на трансляцію мають продавати не абстрактні «громадські організації», а власники клубів - люди, в умінні яких «робити гроші» вже давно ніхто не сумнівається. «І це єдино можливий шлях перетворення футболу з напівмеценатського хобі олігархів у повноцінний бізнес», - вважає він.

Як повідомлялося, тендер на придбання пакетів медіа-прав чемпіонату України з футболу сезонів 2009/2010 і 2010/2011 рр., який проводило Об`єднання професійних футбольних клубів України (ОПФКУ) «Прем`єр-Ліга», виграла «Телерадіокомпанія Україна» (телеканали «Україна» і «Футбол»). Право на трансляції тільки двох матчів у кожному турі одержав телеканал «Перший Національний». Але ряд футбольних клубів, що в даний момент оскаржують законність обрання нинішнього керівництва Прем`єра-Ліги в різних інстанціях, відмовилися від послуг Прем`єр-Ліги з продажу прав на трансляцію, і зайнялися реалізацією цих прав самостійно.