У Донецьку вже обіцяють УЄФА більше готельних номерів, ніж потрібно

Донецьк впритул працює над питаннями розміщення гостей і учасников чемпіонату з футболу Євро-2012.

Про це на прес-конференції заявив Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

«Всього по Донецьку на сьогоднішній день з компанією TUI Travel в двосторонньому порядку підписані договори на розміщення гостей на 1703 номери, в роботі ще 1487 номерів, всього 3190 номерів. А згідно вимогам УЄФА необхідно 2945 номерів», - відзначив міський голова.

Також А.ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив, що ведеться робота по тому, щоб перепроектувати торгово-офісний центр «Greenplasa» в готельний комплекс на 190 номерів. Практично готова будівля в кварталі № 54 (поглиблення пр. Ілліча), розрахована на 190 номерів.