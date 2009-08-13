Вартість реконструкції стадіону в Харкові зросла на 36%

Кабінет Міністрів України затвердив поданий Харківською обласною держадміністрацією відкоригований проект реконструкції спортивного комплексу комунального підприємства “Обласний спортивний комплекс “Металіст” у місті Харкові, вартість якої виросла на 36%.

Текст відповідного розпорядження (від 5 серпня 2009 р. №934-р) розміщено на сайті Кабміну.

Загальна кошторисна вартість будівництва - 599 млн. 453,764 тис. грн., тоді як у колишньому проекті загальна кошторисна вартість була затверджена на рівні 442 млн. 157,448 тис. грн.

Проект затверджено з такими основними техніко-економічними показниками: загальна кількість глядачів комплексу - 41 тис. 339; площа футбольного поля - 7840,4 кв. м, бігових доріжок - 7 337 кв. м, трибун і багатофункціональної прибудови до західної трибуни - 19058,17 кв.м.

Проект розроблено ТОВ “Інститут Харківпроект” і рекомендований до затвердження державним підприємством “Укрдержбудекспертиза” Мінрегіонбудом.

При цьому визнано таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України (від 2 квітня 2009 р. №354) “Про затвердження проекту й титулу будівлі реконструкції спортивного комплексу комунального підприємства “Обласний спортивний комплекс “Металіст”.

У колишньому проекті загальна кількість місць становила 40784; площа футбольного поля - 7686 кв.м.