Право передавати дорогу Львів-Краковець у концесію довірили ”Укравтодору”

Кабінет міністрів України надав Державній службі автомобільних доріг ("Укравтодор") право виступати концесієдавцем при реалізації проекту будівництва і експлуатації дороги Львів-Краковець.

Як повідомила УНІАН прес-служба "Укравтодору", 12 серпня уряд на засіданні скасував свою постанову №1624 від 12 жовтня 1998 року, згідно з якою концесієдавцем виступало Міністерство транспорту України.

Нагадаємо, будівництво автодороги Львів-Краковець ведеться на підставі указу Президента України №739 від 4 липня 1998 року, здійснюється на умовах концесії. За умовами концесійної угоди, укладеної ще в 1999 році між урядом і компанією "Трансмагістраль", фінансування будівництва здійснюється на 60% за рахунок концесіонера і на 40% за рахунок концесієдавця. Відповідно до угоди, будівництво мало тривати 5 років. Проте через відсутність фінансування реалізація проекту не здійснювалася. Протяжність нової дороги категорії 1-А становитиме 84 км.

Згідно з проектом, передбачено шість пунктів збору плати за проїзд: на початку і в кінці траси, а також на перетинах з іншими дорогами.

Дорога може стати першим платним автобаном в Україні.

"Краковець-Львів" є важливим об`єктом в підготовці України до Євро-2012, вона є частиною міжнародного транспортного коридору Берлин-Вроцлав-Київ.