Платіні подякував Суркісу за організацію Євро-2009 (U19)

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вітає юнацьку збірну України з футболу з перемогою на Євро-2009 (U19) і висловлює окрему подяку Україні за організацію на дуже високому рівні чемпіонату, що пройшов в Донецьку і Маріуполі.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, про це йдеться в листі президента УЕФА Мішеля ПЛАТІНІ на адресу керівника ФФУ Григорія СУРКІСА.

«Пишу, щоб привітати вашу юнацьку збірну команду до 19 років і вашого тренера Юрія КАЛИТВІНЦЕВА з перемогою у фіналі 8-го європейського чемпіонату УЄФА серед юнацьких команд віком до 19 років сезону 2008/09 рр. Це перша перемога у змаганнях УЄФА, здобута українською юнацькою командою, дає гідне визнання всієї тієї величезної роботи, яку виконала ваша асоціація в галузі розвитку юнацького футболу», - говориться в листі М.ПЛАТІНІ.

Він зазначає, що впродовж всього турніру українські футболісти виступали на дуже високому рівні. Крім цього, окремої похвали вітчизняна делегація удостоїлася за шанобливу і толерантну поведінку як на полі, так і за його межами.

В УЄФА впевнені, що і командний, і технічний склад української збірної залишилися задоволені своїм перебуванням в Донецькому регіоні, і сподіваються, що всі вони для себе набули позитивного досвіду. «Ми з нетерпінням чекаємо участі ваших команд в подальших європейських змаганнях», - говориться в листі Г.СУРКІСУ.

Окрему подяку Федерації футболу України М.ПЛАТІНІ висловив за відмінну організацію Євро-2009 (U19). . «Прошу передати щирі слова подяки Олександру БАНДУРКУ (першому віце-президент ФФУ - УНІАН) і його команді, всім людям з Донецька і Маріуполя, а також регіональній федерації футболу Донецька. Всім членам місцевого організаційного комітету ми маємо подякувати за їхні невтомні зусилля і теплу гостинність, надану всім учасникам цього турніру. Їхня робота і самовіддача були неймовірними», - говориться в посланні.

М.ПЛАТІНІ також звернув увагу, що для цього юнацького чемпіонату стало новим рекордом загальне відвідування матчів турніру – більш як 100 тис. глядачів. Середня відвідуваність матчів, за оцінками УЄФА, становила 6 тис. 700 глядачів, а фінал відвідали 25 тис. уболівальників. За словами М.ПЛАТІНІ, це нагорода організаторам турніру за зусилля останніх 12 місяців. Він також висловив упевненість, що величезний інтерес місцевого населення, наданий юнацькому футболу з нагоди фінального раунду, допоможе і далі просувати і розвивати в Україні цей сектор футболу.

«Ми впевнені, що ваш персонал одержав відповідний позитивний досвід в організації фінального турніру і ще раз говоримо Вам велике спасибі за проведення незабутнього турніру», - говориться в подяці президента УЕФА М.ПЛАТІНІ.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу серед гравців віком до 19 років відбувався з 21 липня по 2 серпня 2009 року в Донецьку і Маріуполі. Переможцем турніру стала збірна України, яка обіграла у фіналі збірну Англії з рахунком 2:0.