У розгромі від турків Михайличенко знайшов і позитивні моменти

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна України з футболу на своєму полі поступилася в товариському поєдинку збірній Туреччини з рахунком 0:3. Післяматчевий коментар головного тренера українців Олексія Михайличенка:

"Ані такого результату, а особливо змісту гри ніхто не чекав. Виходячи з того стану, в якому були гравці, ми побудували процес так, щоб дати кожному зіграти по тайму. Ми хотіли оцінити їх стан, але при цьому ми не відмовлялися від відповідальності за результат. Ми показали дуже мало з того, що повинні були показати.

Основне, що мене засмутило, це те, що ми засмутили глядачів, які у великій кількості в таку погану погоду пришли на стадіон. Ми програли в швидкості пересувань, переходу від оборони до атаки, кудись поділися командні дії. Гравці забули ті основи, які ми раніше закладали.

Є й позитивні моменти. Перш за все, це повернення Олега Гусєва. Також позитив у тому, що поразка припала на контрольну гру. Прийшов час прийняти холодний душ. Сподіваюся, він освіжить наші голови, і до осінніх ігор ми підійдемо в кращому стані", - цитує Михайличенка "Динамоманія" .

Про збірну Туреччини Михайличенко висловився таким чином: "Те, що це добротна команда, ми знали й раніше. Я дивився багато їх ігор, зокрема з іспанцями. У них є малюнок гри, вони добре володіють м`ячем, і вони завжди прагнуть атакувати. І ми, перш за все, поступилися в швидкості, давали їм вільно працювати з м`ячем, тому нас були певні проблеми, які вилилися у велику поразку".