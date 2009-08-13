Уряд дозволив Укравтодору розраховуватися векселями

Кабінет Міністрів України дозволив Державній службі автомобільних доріг України (“Укравтодор”) розраховуватись векселями за поставлені товари й виконані роботи до Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Текст відповідної постанови (від 29 липня 2009 р. №841) розміщено на сайті Верховної Ради.

Документ прийнято з метою створення сприятливих умов для проведення розрахунків під час здійснення деяких заходів, пов`язаних з підготовкою до Євро-2012.

«Ощадбанк» або інші фінансові установи придбаватимуть векселі, видані згідно із затвердженим порядком, з метою їх обліку.

Згідно з постановою, векселі видаються у вигляді перевідних векселів, в яких обумовлюється, що на суму, яка підлягає сплаті, нараховуються відсотки в розмірі ставки рефінансування Національного банку, до яких додаються 2,5% річних. Відсотки нараховуються з дати обліку векселів «Ощадбанком» або іншою фінансовою установою. Сума, яка підлягає сплаті за векселями, визначається на підставі документа, який підтверджує фактичний обсяг постачання товарів, виконання робіт, надання послуг відповідно до договору, укладеного виконавцем, і дорівнює їх вартості.

Термін платежу за векселями - після пред`явлення, але не раніше 1 вересня 2012 р. і не пізніше 1 грудня 2012 року.