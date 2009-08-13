Молодіжна збірна України перемогла на турнірі пам’яті Лобановського

Молодіжна збірна України стала переможцем VII міжнародного турніру з футболу пам’яті Валерія Лобановського.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у фінальному матчі, який відбувся у Києві на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського, українська футбольна збірна перемогла збірну Туреччини з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цьому матчі на 13-й хвилині з пенальті забив Микола МОРОЗЮК, який у Чемпіонаті України з футболу виступає за клуб «Оболонь» (Київ).

Цього року у міжнародному турнірі пам’яті В.Лобановського взяли участь молодіжні збірні з футболу, за яких виступали гравці віком до 21 року (U21) з України, Німеччини, Туреччини та Ірану.