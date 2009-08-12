Установка навісу над Олімпійським під загрозою?

Учасники тендеру на проведення робіт з установки скляного куполу над НСК «Олімпійський» просять Мінсім’ї, Мінекономіки та ХК «Київміськбуд» відмінити результати конкурсу і звинувачують тендерну комісію в махінаціях при виборі переможця ТОВ «Майстер-Профі-Україна» (Дніпропетровськ).

Про це йдеться в листі-скарзі учасника тендеру проектно-будівельного підприємства «Азовінтекс», пише газета «Экономические известия» (№ 140 від 12 серпня).

Згідно документу, компанія просить міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА відхилити одержану від ХК «Київміськбуд» кандидатуру виконавця робіт ТОВ «Майстер-Профі-Україна» (Дніпропетровськ). Учасники тендеру «Азовінтекс», ВАТ «Укрстальконструкция», а також ОАО «УкрНДІпроектстальконструкція ім. В. Н. Шимановського» вважають рішення тендерного комітету необ`єктивним.

«Оцінка переможців тільки за одним критерієм «вартість робіт» без урахування якості, надійності і довгостроковості експлуатації об`єкту помилкова і з великою вірогідністю може привести не тільки до низької якості робіт, але й зриву виконання взятих Україною зобов`язань по організації проведення футбольного чемпіонату Євро-2012», - говориться в листі, який опинився у розпорядженні видання.

Нагадаємо, 6 серпня головний інженер «Київміськбуду» Олександр ГАЛИЦЬКИЙ, оголошуючи результати тендеру, заявив, що дніпропетровська компанія була вибрана завдяки її низькій ціновій політиці при здатності виконати всі необхідні роботи. Він пояснив, що «Майстер-Профі» залучатиме вітчизняні компанії для виробництва металоконструкцій, їх монтажу і виключно зарубіжні компанії для виготовлення вантовых систем, їх монтажу і установки мембран. І додав, що переможець тендеру вже зупинився на європейському виробнику.

З українських виробників, за його словами, залучатимуться металургійний комбінат імені Ілліча (Маріуполь, Донецька область) і Алчевській металургійний комбінат (Луганська область). Вартість робіт складе 727,249 млн. грн.

Копії ж документів, які має в своєму розпорядженні газета, показують деякі розбіжності в оцінках. Так, наприклад, у «Звіті про відрядження до Дніпропетровська і Маріуполя з метою вивчення можливостей учасників тендеру» вказується, що ТОВ «Майстер-Каркас (входить до групи «Мастер-Профи-Україна») володіє потужністю 1,2-2 тис. т на місяць. І це приводиться як один з основних аргументів при виборі переможця. А наприклад, у «Звіті за оцінкою можливостей учасників тендеру» члена тендерної комісії ОАО «УкрНДІпроектстальконструкція ім. В. Н. Шимановського» повідомляється, що у цього підприємства є можливість виготовляти до 600 т металоконструкцій на місяць.

«В той же час підприємство не має достатнього досвіду у виробництві конструкцій високого рівня складності і особливо відповідальних металоконструкцій, не має в своєму розпорядженні технічних можливостей для проведення контрольних складок великогабаритних конструкцій вагою до 50 тонн», - відзначають фахівці з «УкрНДІпроектстальконструкція ім. В. Н. Шимановського». При цьому ряд інших учасників конкурсу - і «Азовінтекс», і «Мостобуд», а також італійські та австрійські учасники тендеру мають такий досвід і можливості.

Звертався до ХК «Київміськбуд» з експертною думкою і «Інститут електрозварювання ім. Е. О. Патона» Національної академії наук України. У висновках замдиректора інституту Леонід ЛОБАНОВ відзначає, що «Азовінтекс» і «Укрстальконструкція» за технічними, організаційними і фінансовими можливостями не поступаються зарубіжним учасникам. «Слід зазначити роботи, пов`язані з розробкою, проектуванням і впровадженням у виробництво сучасних технологічних металоконструкцій із сталей підвищеної і високої міцності», - відзначив Л.ЛОБАНОВ у листі до головного інженера «Київміськбуду» А.ГАЛИЦЬКОГО.

Як припускає газета, посилаючись на думку опитаних експертів, вибір компанії з Дніпропетровська може бути пов`язаний з її близькістю до групи «Приват» Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО, який був одним з головних інвесторів участі цього міста в Євро-2012. «Головний інвестор Дніпропетровська був дуже засмучений, що місто позбавили права приймати футбольний чемпіонат. Отже таким держзамовленням для близьких до нього компаній просто підсолодили факт програшу», - висловив думку співбесідник видання в уряді.