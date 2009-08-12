Для Львівського аеропорту вже викупили майже всю потрібну землю

У Львові для остаточного врегулювання земельних питань, пов’язаних з підготовкою аеропорту до Євро-2012, залишилося укласти угоди про викуп лише з власниками двох земельних ділянок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, станом на 11 серпня такі угоди про викуп земельних ділянок для суспільних потреб та надання їх у постійне користування ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» укладено з 39-ма мешканцями с.Сокільник Пустомитівського району.

Стосовно двох господарів, що залишилися, то перший з них попередньо дав згоду на продаж, однак згодом відмовився від оформлення договору купівлі-продажу 0,63 га на суму 183 тис. грн. щодо другого випадку, то договір не укладено в зв’язку зі смертю і процедурою оформлення спадку (0,15 га на суму 44,5 тис. грн).

Врегулювання зазначених вище питань буде здійснено згідно з рішенням Пустомитівського районного суду. Рішення про це ухвалили напередодні на спільній нараді у Пустомитівській РДА за участю заступників голови райдержадміністрації, сільського голови Сокільник та керівництва головного управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської ОДА.

Нагадаємо, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня про викуп земельних ділянок для суспільних потреб та аналогічного розпорядження голови Львівської ОДА від 27 липня передбачено викупити 17,2 га земель у 41-го мешканця с. Сокільник. Викуплені земельні ділянки будуть надані у постійне користування ДП «Міжнародний аеропорт «Львів». Це необхідно для належної підготовки аеропорту до прийому гостей та учасників Євро-2012.