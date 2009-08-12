У п’ятницю Лубківський розкаже, чим буде займатися оргкомітет Євро-2012
10:56, 12 серпня 2009Футбол 2012
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Директор турніру проведе прес-конференцію
У п’ятницю, 14 серпня, відбудеться прес-конференція керівника Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні, Директора турніру Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, на зустрічі з представниками ЗМІ буде презентовано завдання та структуру МОК Євро-2012 в Україні, а також поінформовано громадськість про хід підготовки до Турніру.
Прес-конференція розпочнеться об 11.00 в Будинку футболу (пров. Лабораторний, 7а).
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