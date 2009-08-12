У п’ятницю Лубківський розкаже, чим буде займатися оргкомітет Євро-2012

У п’ятницю, 14 серпня, відбудеться прес-конференція керівника Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні, Директора турніру Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, на зустрічі з представниками ЗМІ буде презентовано завдання та структуру МОК Євро-2012 в Україні, а також поінформовано громадськість про хід підготовки до Турніру.

Прес-конференція розпочнеться об 11.00 в Будинку футболу (пров. Лабораторний, 7а).

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