На “Донбас Арені” розпочався монтаж сцени для супер-шоу

У Донецьку на новому стадіоні “Донбас Арена” розпочався монтаж головної сцени для церемонії урочистого відкриття “Гранд Шоу”, яке відбудеться 29 серпня.

Як повідомили УНІАН у Медіа-центрі арени, монтаж головної сцени розпочався у південно-східній частині трибун, звідки попередньо зняли сидіння. Сцена складатиметься з двох основних частин: самого майданчика і даху, на якому буде розміщено додаткове звукове і світлове обладнання. Конструкцію основи буде створено зі сталевих трубчастих елементів. Дах буде набагато легшим – його складуть з алюмінієвих матеріалів.

У Медіа-центрі відзначили, що зараз організатори з`ясовують останні деталі і вимоги, які висуває запрошена зірка, ім`я якої поки тримається у таємниці, до рівня звуку і освітлення на самій сцені. Виходячи із запитів «guest star», моделюватиметься і конструкція даху, наголосили у Медіа-центрі.