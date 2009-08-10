На Львівщині почали боротись за безпеку дорожнього руху

Трансєвропейська транспортна мережа «ТЄН-Т» спільно з Асоціацією безпеки на дорогах і за підтримки Європейського Союзу розпочала реалізацію на Львівщині пілотного проекту для покращення ситуації з безпекою дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, його головною метою є зменшення кількості смертей на дорогах до 20%, а також створення зразку безпеки руху для України на прикладі Львівщини.

Проект триватиме до кінця 2010 року. За цей час буде здійснено оцінку ситуації на дорогах регіону, визначено найбільш загрозливі фактори, що порушують безпеку на них, вироблено механізми подолання, а також втілення цих механізмів у життя. За словами провідного радника проекту Ентоні ПІРСА, за рік реалізації аналогічного проекту в Польщі на 20% знизилися показники водіння в нетверезому стані.

Вже у вересні буде створена координаційна група за участю представників Державної служби автомобільних доріг, Львівської міськради та обласної адміністрації, ДАІ, Управління охорони здоров`я, громадських об`єднань та інших інституцій, пов`язаних із безпекою дорожнього руху. В ході попереднього засідання членів групи було запропоновано низку заходів, на які потрібно звернути особливу увагу в ході реалізації проекту.

Зокрема, найбільш важливими серед них є створення системи автоматизованого управління транспортом, підключення до неї світлофорних об`єктів, створення широкої мережі дорожнього відеонагляду, а також створення інформаційних кампаній з метою попередження ДТП на аварійно небезпечних ділянках та створення системи навчання дітей.

Ще одним вкрай необхідним заходом визнано створення служби «112», яка вже також впроваджується на Львівщині.

Як зазначають у Львівській міськраді, покращення безпеки дорожнього руху є особливо важливим з огляду на підготовку міста до прийняття Євро-2012, оскільки мова йде про запровадження у Львові загальноєвропейських правил поведінки на дорозі та можливість більш якісно гарантувати безпеку гостей міста. Не менш важливою є координація впровадження даного проекту із стратегією розвитку транспортної інфраструктури Львова на 20 років, котра вже розробляється консорціумом німецьких компаній PTV AG-VCDB GMBH.