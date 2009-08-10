УЕФА змінила місце і терміни матчів Ліги Європи за участю Шахтаря

Європейська футбольна асоціація (УЄФА) змінила місце і терміни проведення матчів Ліги Європи «Шахтар» (Україна) - «Сивасспор» (Туреччина).

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», до Донецька надійшов факс з УЄФА, яким повідомлено, що перша зустріч команд пройде на полі «Сивасспору» 20 серпня.

У прес-службі відзначили, що УЄФА ухвалило таке рішення, «з урахуванням усіх факторів, бажаючи оптимізувати і гармонізувати схему змагань».

Матч у відповідь пройде у Донецьку 25 серпня. Гра у відповідь з «Сивасспором» має розпочатися не пізніше 18.00 за середньоєвропейським часом (19.00 в Україні).

28 серпня «гірники» мають боротися в Монако за Суперкубок Європи.

Раніше генеральний директор «Шахтаря» Сергій ПАЛКІН повідомив пресу, що з обопільної згоди клубів перший матч з «Сивасспором» мав пройти у Донецьку 19 серпня, а гра у відповідь - 25 серпня в Туреччині.