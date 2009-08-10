На відкритті Донбас Арени кожен глядач буде світитися

Для створення приголомшливої світлової вистави під час урочистого Відкриття Донбас Арени буде використано власне внутрішнє освітлення стадіону і специфічна техніка, яку привезе дизайнер з освітлення Дурам МАРЕНГІ.

Крім того, кожен відвідувач Гранд Шоу зможе взяти участь в унікальному світловому концерті, повідомляють в Медіацентрі стадіону.

Організатори готують для гостей приємний сюрприз. На вході кожного глядача забезпечать маленьким ліхтариком, який світить яскравим, але не сліпучим білим кольором. Такий ліхтарик одночасно буде і сувеніром від Донбас Арени та ФК «Шахтар», і елементом великого свята.

За задумом організаторів торжества, під час Шоу будуть моменти, коли трибуни арени зануряться в повну темряву. Саме тоді повинні включитися чудо-фонарики. Таким чином, чаша стадіону засвітиться десятками тисяч маленьких вогників. Це буде незабутнє видовище, частиною якого стане кожен безпосередній учасник події.