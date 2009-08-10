Тимощук не збирається опускати руки

Півзахисник "Баварії" Анатолій Тимощук не сумує з приводу висловів головного тренера Луї ван Гаала, який заявив, що не бачить у стартовому складі українського футболіста, якого придбали влітку у "Зеніта".

"У мене позитивний настрій. Я прибув сюди, щоб у міру своїх можливостей допомогти клубу добитися поставлених перед ним цілей. Я доводжу це на кожному тренуванні. Виконую всі свої обов`язки з відповідальністю і самовідданістю. Роблю все, щоб бути в найкращій формі", — цитує Тимощука видання Bild.

Чемпіонат.ру