«Зеніт» звільнив Адвокаата

10:13, 10 серпня 2009
Футбол 2012
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Результати команди помітно погіршали

Керівництво і рада директорів «Зеніту» прийняли рішення про відставку Діка Адвокаата з поста головного тренера клубу. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

«Дік Адвокаат багато зробив для команди, успіхи «Зеніту» в минулих сезонах назавжди пов`язані з ім`ям цього тренера. Під керівництвом видатного голландського фахівця «Зеніт» за останні роки вписав чимало славних сторінок у свою історію — вболівальники назавжди запам`ятають і чемпіонський сезон-2007, і блискучу гру команди на європейській арені в 2008-му. На жаль, після прийняття Адвокаатом рішення очолити збірну Бельгії, результати «Зеніту» помітно погіршали - і вболівальників, і керівництво клубу не влаштовує те місце, яке займає команда в чемпіонаті Росії».

Виконуючим обов`язки головного тренера призначений Анатолій Давидов, який очолює молодіжний склад «Зеніту». 

Газета.ру

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