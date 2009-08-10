Результати 4-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчився 4-й тур Чемпіонату України з футболу:

Закарпаття - Металіст 0:2 (Лисенко 57, Зезе 90+1)

Металург З - Ворскла 1:1 (Аржанов 57 - Чеснаков 90+2)

Шахтар - Металург Д 4:1 (Чечер 10 автогол, Гладкій 48, 60, Кучер 90+3 - Кінгслі 72).

Раніше відбулися матчі

Дніпро - Арсенал 1:1 (Селезньов 30 – Мазілу 62)

Динамо - Іллічівець 3:1 (Нінкович 55, 87, Гусєв 62 - Касьян 58)

Карпати – Зоря 4:0 (Худоб’як 60, Кузнецов 65, Батіста 78, 92 пен.)

Таврія - Кривбас 3:1 (Маркович 9, Монахов 35, Галюза 50 – Мотуз 46)

Чорноморець - Оболонь 0:1 (Куценко 42).

Після чотирьох турів лідирують динамівці, які не втрачали очок, - 12. За ними Шахтар - 10, Металіст і Таврія - по 9, Арсенал і Дніпро - по 8.

У Карпат - 7, Оболоні й Іллічівця - по 6, Металурга Д і Ворскли - по 5, Металурга З - 4 очки, у Зорі - одне.

Три команди не мають очок: Кривбас, Закарпаття, Чорноморець поки що не бачили ні виграшів, ні нічиїх.