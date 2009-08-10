У Дніпропетровську трьом молодим футболістам ”Дніпра” дали по 100 тис

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР вручив трьом спортсменам ФК «Дніпро», які в складі збірної команди України стали чемпіонами Європи з футболу 2009 р. серед юнаків до 19 років, сертифікати обласної стипендії по 100 тис. грн. та посвідчення «Майстра спорту України міжнародного класу» з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови ОДА.

Нагороди від губернатора отримали півзахисники молодіжної збірної України з футболу Євген ШАХОВ та Артур КАРНОЗА, а також нападаючий команди Віталій КАВЕРІН.

Під час нагородження губернатор висловив переконання, що грошові стипендії провідним спортсменам області, які вперше отримали молоді гравці нашого регіону від обласної влади, стануть традиційними і стимулюватимуть молодь до занять спортом та досягнення нових вершин на міжнародній спортивній арені.