Українським клубам стали відомі суперники у Лізі Європи
Металіст піде на Штурм
Українським клубам стали відомі суперники в плей-оф раунді Ліги Європи УЄФА з футболу.
Пари були визначені за результатами жеребкування, яке відбулося в штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія).
Донецький «Металург» на цій стадії турніру зіграє проти австрійської «Аустрії», «Шахтареві» протистоятиме турецький «Сівасспор», «Металіст» (Харків) поміряється силами із «Штурмом» (Австрія), а полтавська «Ворскла» змагатиметься з «Бенфікою» (Португалія).
«Металург» і «Шахтар» свої перші матчі проведуть удома, а «Металіст» і «Ворскла» зіграють на виїзді.
Перші матчі будуть зіграні 20 серпня, ігри-відповіді пройдуть 27 серпня, окрім гри за участю «Шахтаря», який, враховуючи участь у матчі за Суперкубок УЄФА 28 серпня в Монако проти іспанської «Барселони», зіграє зі своїм суперником 25 серпня.
За результатами цих ігор 38 переможців плей-оф раунду Ліги Європи і 10 невдах плей-оф раунду Ліги чемпіонів УЄФА складуть 48 учасників групового етапу.
Группа 1
ПАОК - Херенвеен
Динамо Загреб - Хартс
Вердер - Актобе
Эвертон - Сигма
БАТЭ - Литекс
Группа 2
Бреда - Вильярреал
Лех - Брюгге
Фулхэм - Амкар
Галатасарай - Левадия
Теплице - Хапоэль
Группа 3
Металлург Д - Аустрия
Твенте - Карабах
Рома - Кошице
Динамо М - ЦСКА София
Генк - Лилль
Группа 4
ПСВ - Бней-Иегуда
Лацио - Эльфсборг
Трабзонспор - Тулуза
Партизан - Жилина
Баку - Базель
Группа 5
Аякс - Слован Братислава
Шахтер - Сивасспор
Брондбю - Герта
Атлетик - Тромсе
Сараево - Клуж
Группа 6
Рапид - Астон Вилла
Стяуа - Сент-Патрикс
Спарта - Марибор
Зенит - Насьонал
Дженоа - Оденсе
Группа 7
Динамо Бухарест - Слован Либерец
Генгам - Гамбург
Сьон - Фенербахче
Металлист - Штурм
Группа 8
Славия - Црвена Звезда
Бенфика - Ворскла
Васлуй - АЕК
Стабек - Валенсия