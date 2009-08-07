Українським клубам стали відомі суперники у Лізі Європи

Українським клубам стали відомі суперники в плей-оф раунді Ліги Європи УЄФА з футболу.

Пари були визначені за результатами жеребкування, яке відбулося в штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія).

Донецький «Металург» на цій стадії турніру зіграє проти австрійської «Аустрії», «Шахтареві» протистоятиме турецький «Сівасспор», «Металіст» (Харків) поміряється силами із «Штурмом» (Австрія), а полтавська «Ворскла» змагатиметься з «Бенфікою» (Португалія).

«Металург» і «Шахтар» свої перші матчі проведуть удома, а «Металіст» і «Ворскла» зіграють на виїзді.

Перші матчі будуть зіграні 20 серпня, ігри-відповіді пройдуть 27 серпня, окрім гри за участю «Шахтаря», який, враховуючи участь у матчі за Суперкубок УЄФА 28 серпня в Монако проти іспанської «Барселони», зіграє зі своїм суперником 25 серпня.

За результатами цих ігор 38 переможців плей-оф раунду Ліги Європи і 10 невдах плей-оф раунду Ліги чемпіонів УЄФА складуть 48 учасників групового етапу.

Группа 1

ПАОК - Херенвеен

Динамо Загреб - Хартс

Вердер - Актобе

Эвертон - Сигма

БАТЭ - Литекс

Группа 2

Бреда - Вильярреал

Лех - Брюгге

Фулхэм - Амкар

Галатасарай - Левадия

Теплице - Хапоэль

Группа 3

Металлург Д - Аустрия

Твенте - Карабах

Рома - Кошице

Динамо М - ЦСКА София

Генк - Лилль

Группа 4

ПСВ - Бней-Иегуда

Лацио - Эльфсборг

Трабзонспор - Тулуза

Партизан - Жилина

Баку - Базель

Группа 5

Аякс - Слован Братислава

Шахтер - Сивасспор

Брондбю - Герта

Атлетик - Тромсе

Сараево - Клуж

Группа 6

Рапид - Астон Вилла

Стяуа - Сент-Патрикс

Спарта - Марибор

Зенит - Насьонал

Дженоа - Оденсе

Группа 7

Динамо Бухарест - Слован Либерец

Генгам - Гамбург

Сьон - Фенербахче

Металлист - Штурм

Группа 8

Славия - Црвена Звезда

Бенфика - Ворскла

Васлуй - АЕК

Стабек - Валенсия