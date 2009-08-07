Україна демонструє стабільність в рейтингу ФІФА

Україна третій місяць поспіль продовжує залишатися на дев’ятнадцятій сходинці у світовому рейтингу національних футбольних збірних.

Як повідомили УНІАН в інформ-службі Федерації футболу України, про це свідчить оновлений рейтинг-лист, оприлюднений ФІФА.

Очолює ж класифікацію Бразилія, за якою, як і місяць тому, розташувалися Іспанія та Нідерланди. Щодо суперників українців у відборі до Чемпіонату світу-2010, то Англія, Хорватія та Білорусь зберегли за собою відповідно сьому, десяту та 74-ту позиції, Казахстан зі 133-го місця перемістився на 130-е, а Андорра зі 196-го піднялася на одну сходинку вгору.