Результати матчів Ліги Європи
Українські команди пройшли етап
Закінчилися матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи
ПАОК – Волеренга 0:1 (перший матч 2:1)
Пасуш де Феррейра – Бней-Єгуда 0:1 (0:1)
Гамбург – Рандерс 0:1 (4:0)
Гент – Рома 1:7 (1:3)
Црвена Звезда – Динамо Тбілісі 5:2 (0:2)
Сараєво – Гельсінгборг 2:1 (1:2), за пенальті 5:4
Хайдук Спліт – Жилина 0:1 (1:1)
Фулхем – Ветра 3:0 (3:0)
Мазервелл – Стяуа 1:3 (0:3)
Галатасарай – Маккабі Нетанія 6:0 (4:1)
* МЕТАЛІСТ – РІЄКА 2:0 (2:1)
АПОП Кіранас – Рапід Відень 2:2 (1:2)
Оденсе – Работнічки 3:0 (4:3)
Бреда – Полонія Варшава 3:1 (1:0)
Гонвед – Фенербахче 1:1 (1:5)
* ІНТЕРБЛОК – МЕТАЛУРГ Донецьк 0:3 (0:2)
Карабах – Хонка 2:1 (1:0)
Лахті – Брюгге 1:1 (2:3)
Легія Варшава – Бреннбю 2:2 (1:1)
Сігма – Абердин 3:0 (5:1)
Хапоель Тель-Авів – Гьотеборг 1:1 (3:1)
Черно море – ПСВ Ейндховен 0:1 (0:1)
Ельфсборг – Спортинг Брага 2:0 (2:1)
Базель – КР Рейкьявик 3:1 (2:2)
Янг Бойз – Атлетик Більбао 1:2 (1:0)
Аустрія Відень – Войводина 4:2 (1:1)
Штурм – Петровац 5:0 (2:1)
Деррі Сіті – ЦСКА Софія 1:1 (0:1)
Крила Рад – Сент-Патрікс 3:2 (0:1)
Лілль – Севойно 2:0 (2:0)
Славен – Тромсе 0:2 (1:2)
Лех – Фредрікстад 1:2 (6:1)
Слован Ліберець – Вадуц 2:0 (1:0)
Кошице – Славія Сараєво 3:1 (2:0)
Омонія – Васлуй 1:1 (0:2)