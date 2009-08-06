Навіс над Олімпійським збудує компанія із Дніпропетровська

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» обрало виконавцем робіт з будівництва навісу над трибунами НСК «Олімпійський» компанію «Майстер-Профі-Україна» (м. Дніпропетровськ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам повідомив головний інженер ХК «Київміськбуд» Олександр ГАЛИЦЬКИЙ.

За його словами, компанія «Майстер-Профі-Україна» була обрана переможцем тендеру, виходячи з її здатності виконати замовлення і через найнижчу ціну.

Головний інженер холдингу зазначив, що конструктив покриття над стадіоном складається із закладних, на яких вмонтовується колона, металоконструкцій навісу (80 колон і кільця), вантової системи (35 км), мембранного покриття і вітражних конструкцій.

Він повідомив, що компанія «Майстер-Профі» залучатиме українських виробників для виготовлення металоконструкцій, їх монтажу. Водночас виняткові зарубіжні компанії, які володіють технологіями з виготовлення і монтажу вантових систем і облаштування мембран, виконуватимуть ці роботи на НСК «Олімпійському».

За даними О.ГАЛИЦЬКОГО, вартість будівництва навісу над трибунами спорткомплексу до 800 млн. грн.

«Ми плануємо перший метал змонтувати в листопаді 2009 року. Завершення монтажу металоконструкцій, згідно з графіком, передбачається на травень 2010 року. Далі буде монтаж вантовых систем. З серпня 2010 року, рівно через рік, ми повинні будемо приступити до мембранного покриття. Необхідно чотири місяці для того, щоб його змонтувати», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, ХК «Київміськбуд» мав до 5 серпня ц.р. визначити виконавця робіт з установлення навісу над трибунами НСК «Олімпійський».

23 червня ц.р. було здійснено розкриття тендерних пропозицій учасників торгів з визначення виконавця на виконання комплексу робіт з будівництва крівлі. Із 20 запрошених компаній в торгах брали участь 10, із них 2 компанії подали документи з порушенням законодавства і не були прийняті до розгляду.

Серед виробників металу і металоконструкцій розглядалася участь ВАТ «Дніпротяжмаш» (м. Дніпропетровськ), ВАТ «Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І.В.Бабушкіна», ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", завод «Майстер-Профі-Україна» (м. Дніпропетровськ), Металургійний комбінат «Азовсталь» (м. Маріуполь) та інші.

У торгах брали участь також світові виробники мембрани і тросів, серед яких відомі японські, угорські, німецькі, британські компанії.

9 червня ц.р. холдингова компанія «Київміськбуд», що виступає генеральним підрядником з реконструкції та будівництва НСК «Олімпійський», оголосила про проведення торгів з обмеженою участю на виконання робіт з будівництва навісу над трибунами стадіону.

Передбачається, що роботи з будівництва навісу над трибунами стадіону будуть виконані до кінця 2010 року.

Довідка УНІАН. Реконструкція НСК «Олімпійський» проводиться в рамках підготовки України до Євро-2012. Відповідність арени вимогам УЄФА і своєчасне завершення її будівництва є головною умовою проведення в Києві фінального матчу Євро-2012. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі почалися 1 грудня 2008 року і здійснюються холдинговою компанією «Київміськбуд». Їх завершення заплановане на грудень 2010 року, а введення стадіону в експлуатацію – на червень 2011 року.

Загальна місткість оновленого стадіону становитиме 69 тис. 423 чол.

Вартість реконструкції спорткомплексу, згідно із затвердженим урядом кошторисом, становить 2 млрд. 114 млн. грн. Фінансування робіт проводиться з Державного бюджету України.