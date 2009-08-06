Мілевський каже, що тепер його відпочинок виглядає культурнішим

Відпочинок Артема Мілевського, після призначення футболіста капітаном "Динамо", став виглядати культурнішим.

Про це заявив сам гравець столичної команди.

"Це приходить з віком. Відвідуючи ресторани і дискотеки, я розумію, що треба вести себе відповідно, як гравець, як капітан "Динамо". Це не говорить про те, що я тепер нікуди не ходжу. Просто мій відпочинок виглядає більш культурним. Взагалі я не хочу, щоб про моє дозвілля писали журналісти. Увага приємна, коли її в міру", - сказав любитель нічних клубів в інтерв`ю газеті "Команда".

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