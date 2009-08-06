Результати матчів Ліги Чемпіонів

Закінчилися матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів.

БАТЕ - Вентспілс 2:1. Перший матч 0:1

Динамо Москва - Селтік 0:2 (1:0)

Тимішоара - Шахтар 0:0 (2:2)

Левськи – Баки 2:0 (0:0)

Славія Прага – Шериф 1:1 (0:0)

Марібор – Цюріх 0:3 (3:2)

Дебрецен – Левадія 1:0 (1:0)

Олімпіакос Пірей – Слован Братислава 2:0 (2:0)

Партизан – АПОЕЛ 1:0 (0:2)

Стабек – Копенгаген 0:0 (1:3)

Панатінаїкос – Спарта Прага 3:0 (1:3)

Сивасспор – Андерлехт 3:1 (0:5)

Маккабі Хайфа – Актобе 4:3 (0:0)

Твенте – Спортинг Ліссабон 1:1 (0:0)

Динамо Загреб – Ред Булл 1:2 (1:1).

Команди, виділені темним, проходять в наступний раунд Ліги Чемпіонів і - після жеребкування 7 серпня - зіграють 18-19 серпня матчі плей-офф.

Ті, що програли - після жеребкування 7 серпня - пройдуть в стикові матчі Ліги Європи (колишній Кубок УЕФА), день яких - 20 серпня. Таким чином володар торішнього Кубка може відстояти його і в сезоні 2009/2010.

Нагадаємо, що сьогодні матчі-відповіді проводять учасники третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, серед яких харківський Металіст, який виграв у Хорватії перший матч у Рієки 2:1, і донецький Металург, який переміг удома словенський Інтерблок - 2:0.