Такий натовп VIP-гостей в Донецьку немає де селити

У Донецьку до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року поки що не вистачає 450 готельних номерів високої комфортності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, «на даний час у дефіциті залишається 450 номерів категорії «п`ять зірок», до цього обсягу не входять готелі, які будуватимуться».

Мер зазначив, що за минулий тиждень в двосторонньому порядку керівники готелів Донецька підписали угоди з фірмою TUI Travel, уповноваженій керівництвом УЄФА представляти інтереси європейської футбольної асоціації в готельному бізнесі під час Євро-2012.

Йдеться про наявність 512 номерів, а також «в односторонньому порядку ми ще відправили на розгляд 1 100 номерів, і область (сусідні з Донецьком міста – УНІАН) підписала договори з готелями на 559 наявних номерів», - уточнив О.ЛУКЬЯНЧЕНКО.