ОДА: “Украеропроект” гальмує підготовку Львівського аеропорту

Український державний проектно-технологічний науково-дослідний інститут цивільної авіації “Украеропроект” гальмує підготовку Львівського аеропорту до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, тому що не надає робочих креслень, без яких неможливо розпочати підготовчі будівельні роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, про це заявив голова облдержадміністрації Микола КМІТЬ після наради щодо реконструкції аеропорту.

Губернатор зазначив, що реконструкція аеропорту є “вузьким місцем” у підготовці Львова до проведення фіналу Євро-2012. Причиною цього, за його словами, є “Украеропроекту”, який вчасно не виконує взятих на себе зобов’язань та не надає робочих креслень.

Як пояснив керівник області, йдеться насамперед про проектну документацію щодо зняття шару твердого покриття на майданчику, де буде облаштована стоянка для найважчих літаків на кшталт “Боїнг-767”. Саме відсутність цієї документації затримує початок згаданих робіт, які загалом триватимуть півтора місяця.

З огляду на це учасники наради вирішили скерувати листа до керівництва держави та Міністерства транспорту і зв’язку з приводу ситуації із проектним інститутом.

Разом з тим в облдержадміністрації запевняють, що, незважаючи на згадані проблеми, затверджені УЄФА графіки реконструкції аеропорту виконуються.

До 10 серпня, повідомив М.КМІТЬ, має бути визначений підрядник, який виконуватиме початкові роботи з будівництва нового терміналу. На це з держбюджету виділено 50,72 млн. грн.

До кінця року підрядник, відповідно до вимог УЄФА, має зняти шар покриття на території близько 5 га, де будуть збудовані стоянки для важких літаків "Боїнг-767", та зробити майданчик під фундамент майбутнього терміналу. Зараз на території, де буде термінал, знаходяться гаражі та інші об’єкти нерухомості. Проте, нагадав голова ОДА, міськрада вже передала цю землю аеропорту. За його словами, гаражі розберуть, а власникам повернуть кошти – це близько 12-13 млн. грн., які вже є.

Підсумовуючи, М.КМІТЬ підкреслив, що на даний момент графік підготовки аеропорту виконується, хоча “ситуація складна і потребує щоденного моніторингу”. З нового року, додав він, планується закриття летовища і зняття шару покриття на основній ділянці злітно-посадкової смуги.

Довідка УНІАН. Реконструкцію аеродрому державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Львів“ планують провести приблизно за два роки.

Загальна площа штучного покриття, що підлягає реконструкції, становить 376 тис. 763 м кв. Загалом на будівництво планується витратити 978,58 млн. грн., з яких 647,4 млн. грн. на будівельно-монтажні роботи та 94,5 млн. грн. на устаткування, меблі й інвентар.

Проект реконструкції розробив проектний інститут “Украеропроект” та рекомендувала до затвердження Центральна служба Укрдержбудекспертизи Мінрегіонбуду.